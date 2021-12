Cali cerró cuadrangular A con derrota ante Pereira y alista la final.

Con una formación emergente, Deportivo Cali cayó 1-0 este miércoles como visitante frente al Pereira en el último partido del cuadrangular A, que ya había ganado con anticipación al sumar 13 puntos, y ahora espera rival para la final del certamen.



El compromiso no resiste mayor análisis, dado que Rafael Dudamel utilizó un plantel alterno, dejando a sus titulares para enfrentar a Tolima o Millonarios, que juegan este jueves ante Alianza Petrolera y América, respectivamente, aunque el ‘vinotinto y oro’ solo necesita un empate en su estadio para asegurar el cupo.

Al minuto 11 un cobro de Michael Ortega no fue cabeceado por Roger Murillo y el balón dio en la base del vertical izquierdo.



Sobre el 13, un centro de Wilfrido De la Rosa a José Valencia, rechazó José Caldera y Jherson Mosquera no pudo embocarla.



Maicol Medina también ensayó un zurdazo desde fuera del área, pero el balón se fue por encima del horizontal. Acevedo también salvó un remate de Aldaír Gutiérrez.



Michael Ortega no se quedó atrás y a los 20 quiso sorprender al arquero Castillo, quien bloqueó el esférico con los puños.



Henry Rojas cobró un tiro libre frontal en la medialuna y Acevedo rebotó con los puños a los 32.



Darwin Andrade ganó la última línea por la izquierda, metió el centro y Andrés Balanta cabeceó por encima.



Los técnicos no hicieron cambios en el comienzo del segundo tiempo.



Carlos Robles fue amonestado al minuto 1, lo mismo que Alejandro Piedrahita a los 3.



Wilfrido de la Rosa consiguió la ventaja para el local cuando José Caldera recibió un pase de Juan David González en el área, resbaló al querer controlar el balón y el delantero matecaña venció a Humberto Acevedo.



Dudamel incluyó a Duván Mina y Edwin Camargo por Yeison Tolosa y Carlos Robles a los 9. En el local lo hicieron Evert Valencia y Javier García por , Alejandro Piedrahita y José Adolfo Valencia a los 15.



Corría el minuto 17, un error de comunicación entre Caldera y le permitió a Javier García encarar a Acevedo, pero su remate se desvió por centímetros al poste izquierdo.



Pero vendría la sanción de un penalti de parte del árbitro antioqueño Jorge Tabares a los 20, cuando De la Rosa le picó el balón a Jorge Arias y la pelota tocó el brazo derecho del defensor valduparense. Tabares fue a revisar el VAR y dio balón a tierra, reversando la decisión.



Pereira entró a Henry Rojas y De la Rosa por Mateo Cano y Delio Ramírez a los 25.



En Cali lo hicieron Segura, Juan Esteban Francio y Daniel Luna por Roger Andretty Murillo, Juan David González y Michael Ortega.



A los 33, en el Pereira entró Luis López por Carlos Emiro Garcés, lesionado.



En el último minuto de juego despachó un zurdazo que chocó contra el vertical derecho y salió.



Cali jugará el primer partido de la final este domingo en Palmaseca, para lo cual sacará a la venta 20.000 entradas sueltas, más 10.000 para sus asociados y dueños de suites.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces