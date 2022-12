Iván Mejía explotó por respaldo a Jaramillo: 'Otro año de dimayoradas'

Este martes en Asamblea de Dimayor se confirmó la continuidad de Fernando Jaramillo en la presidencia, con una aplastante votación de 23 a 9.



Aunque se llegó a pensar que Jaramillo no iba más en Dimayor y el mismo directivo mencionó que estaba dispuesto a marcharse en diciembre diciendo: "No quiero ser un obstáculo, la decisión de los clubes fue respaldarlo para 2023.



El periodista Iván Mejía, uno de sus más ácidos críticos, no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales mostró su molestia y apuntó, entre algunos, a los directivos de Millonarios.



"Jaramillo seguirá Presidente de Dimayor. Otro año de “dimayoradas” ridículas, lagarteria total, cócteles, burbuja y cero resultados. Otro año esperando las órdenes de Serpa para ayudar a Millos. No hacen una buena, cada día más mediocres", aseguró Mejía.