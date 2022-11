Arzuaga crítico al plantel de Junior: ‘Es un equipo de perdedores’

El momento de Junior no es el mejor en Liga BetPlay. La derrota contra Millonarios en el Metropolitano exaltó todo el enojo de la afición, pues el fútbol de los barranquilleros es pobre, para toda la expectativa que, en su momento, despertó la nómina.

Uno de los exjugadores que no ocultó su enojo fue Martín Arzuaga, ahora panelista del programa F Show de ESPN, hablando sobre el momento de Junior y Comesaña “En algunas ocasiones, el entrenador se queda sin argumentos. Pero quienes tienen el deber, son los jugadores, para tener el argumento, cualidades y carácter para imponerse en lo futbolístico. Se ve que es un grupo que es sumiso, se acopla a cualquier problemática. Comesaña también se equivoca, lo reconoce. Depende del jugador si llama a la autocrítica”.



“Tengo que el único que le dijo algo del partido contra Millonarios en Copa fue Viera. Los otros están como me callo, sigo trabajando. No sé si deje algo abierto el profe. La pretemporada es la base, el tanque de oxígeno” agregó.



También, habló de la nómina que ahora está diezmada por las molestias “Está diciendo que a Montería pudo llevar a los muchachos, apostándole a la Copa. Junior tiene 11 lesionados. Allá no hay titular ni suplente. Hoy deben apostarles a los muchachos. La inversión no se traduce en fútbol, Junior es un equipo de perdedores, la plantilla, se acostumbraron a perder”.



“Yo fui uno de los que me ilusioné cuando llegó Comesaña, saqué pecho. Porque es insignia en el Junior, hoy con todo, lo pueden sacar del equipo, yéndose por la puerta de atrás. Seguramente, para enero no lo vea dirigiendo al equipo” concluyó.