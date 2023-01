Eduardo Luis apunta a Quintero: 'ya sobraba, no ayudaba con el balón'

Juan Fernando Quintero regresó al fútbol colombiano con la camiseta de Atlético Junior y, aunque el balance para los barranquilleros no fue malo, algunos se animaron a criticarlo.

El más importante fichaje del año jugó todo el partido en el empate 1-1 contra Independiente Medellín y una jugada suya dio pie al gol de Bacca, aunque no fue directamente una asistencia.



Sin embargo, para el narrador Eduardo Luis López, jugó más tiempo de lo debido: "Voy a hablar de Reyes. Yo sé que 'Juanfer' es un ídolo, pero le voy a decir algo: a mí me parece que el partido pedía la salida de Juan al minuto 70. Yo sé que Quintero es un ídolo, pero en el segundo tiempo no participó más del partido", dijo en su canal de Youtube.



"Juanfer ya había dado todo. Él es un jugadorazo y va a triunfar en Junior, estoy casi seguro, pero no podemos volver a los jugadores intocables porque los dañamos. Jugó 100 minutos y cuántas veces jugó 100 minutos en los últimos dos años. Reyes lo puso cuando el jugador apenas está retomando el nivel", añadió.



Un jugador que viene de ser alternativa en River Plate mereció un trato particular, según López: "'Juanfer' era cambio después del minuto 70 y el hincha tiene que entenderlo. Por más que sea impopular a la tribuna, Reyes tiene que hacer su trabajo. Haga las cosas correctas, Juanfer ya sobraba, ya no ayudaba con el balón".

​Quintero sorprendió por su buena preparación física pero jugar en Barranquilla no es fácil y es el DT el encargado de administrar esas cargas.