‘Ya el tiempo del ‘Bolillo’ Gómez pasó’: durísima crítica a DT del DIM

Independiente Medellín no arrancó la Liga BetPlay II-2021 como los hinchas esperaban. Lleva cuatro empates, tres de ellos 0-0, y no anota gol desde la primera jornada, en el 1-1 contra Águilas Doradas.



Los resultados no ayudan y el fútbol visto por el poderoso tampoco ilusiona. Y desde ya hay un señalado: Hernán Darío Gómez. El entrenador prometió cambiar la imagen este semestre y no ha podido cumplir.



Pues ahora, el periodista Jorge Bermúdez, de ‘ESPN’, lanzó una durísima crítica contra el ‘Bolillo’, a quien le sugirió retirarse, pues no ve que tenga la posibilidad de mejorar la situación del DIM ni potenciar a sus jugadores.



“Yo no sé si en Medellín hayan posibilidades de mejorar con el ‘Bolillo’ Gómez. No sé hasta dónde le llegue la cartilla al ‘Bolillo’ para mejorar futbolísticamente al DIM. Puede que me equivoque, y ojalá por la hinchada del Medellín”, comentó Bermúdez.



El periodista, polémico y picante, continuó: “Ojalá el técnico le encuentre la vuelta, pero no sé si tenga el método. Ya el tiempo del ‘Bolillo’ pasó; muchas veces hay que saber retirarse”.



“Su juego es muy básico: sus dos líneas de cuatro y listo…pero hay que mejorarlo, hay que mejorar los jugadores. Yo veo siempre lo mismo, un equipo con muchas dificultades para hacer juego, con dificultades para producir situaciones de gol”, complementó su ácido comentario.



(Ver de 1:52 a 3:03)