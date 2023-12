¿Cristian Zapata renunció a Atlético Nacional? Hay alerta en el verde

Atlético Nacional está a un partido de terminar la competencia en la temporada. Será el partido contra Millonarios, en El Campín de Bogotá, de la sexta fecha del cuadrangular B, el juego de despedida del 2023.



Así, ahora llegan momentos de decisiones, de construir equipo y consolidar un proyecto, que por ahora seguirá a cargo del entrenador Jhon Jairo Bodmer.



En esa construcción de plantel, Nacional sufriría un duro golpe, pues el defensor Cristian Zapata, referente del fútbol colombiano, estaría pensando en irse y cambiar de equipo para el 2024.



Zapata tiene contrato hasta diciembre 31, pero, según el periodista Felipe Sierra, ya cumplió con los objetivos trazados para la extensión automática de su contrato por un año (diciembre/2024).



Sin embargo, Zapata habría pasado la carta de renuncia para que no se realice la extensión de forma automática, pues querría cambiar de aires, ya que no ha sido aceptado de la mejor manera por la afición verdolaga.



Cristian Zapara quedaría libre a sus 37 años, y estudiaría ofertas que no le faltan. Sierra indicó que habría opciones en Uruguay, Brasil y Argentina. Además, podría interesar a equipos del fútbol colombiano.