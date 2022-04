Cristian Castro Devenish y una prueba de fuego contra América de Cali

Atlético Nacional se alista para vivir el clásico de la fecha 15 contra América de Cali, este domingo, en el estadio Atanasio Girardot. Los verdolagas buscarán un triunfo que les permita estirar la ventaja en el liderato y confirmar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022. Ante la ausencia por tarjetas amarillas de Emmanuel Olivera y la lesión de Felipe Aguilar, Cristian Castro Devenish tendrá la responsabilidad de liderar la zaga del conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera y mostrar esa experiencia que adquirió jugando en Portugal.

"Este es un partido aparte, un clásico que debemos afrontarlo de la mejor manera. Somos once contra once en la cancha y cada uno debe aportar su granito de arena. Con los cuerpos técnicos que he trabajado, cada uno tiene su estilo, su manera de jugar y cuando no se puede jugar, hay que pelear la primera y segunda pelota", indicó Castro.

En cuanto al trabajo específico, Castro y el resto de sus compañeros en defensa han tenido el respaldo de Francisco Maturana, quien los aconseja para tener un mejor rendimiento. "El profesor Francisco Maturana nos ayuda a diario, nos corrige y nos ayuda con movimientos que se pueden dar en el terreno de juego. Es importante estar pendiente para la salida, el juego aéreo, las coberturas y eso nos lo recalcó".

Sobre compartir la posición con Juan David Cabal, un central derivado en lateral, pero con el que conoce como compartir dupla defensiva, Cristian comentó que "con Juan David Cabal trabajamos bien, venimos juntos desde las inferiores y hemos hablado de lo que se presente en el partido. Vamos a jugarnos un clásico contra un gran equipo y debemos aprovechar las oportunidades que nos da el entrenador".

Frente a la ausencia para este partido de Emmanuel Olivera por acumulación de tarjetas amarillas, Castro detalló que "la ausencia de Olivera será compleja, pero estoy preparado para hacer las cosas bien, mostrar mis capacidades y aplicarlo de la mejor manera".

Finalmente, el jugador proyectó lo que será este tramo final del campeonato, donde tienen el sueño de conquistar el campeonato. "Día a día, partido a partido vamos afrontando los partidos. Con los pies en la tierra, queremos demostrar lo que estamos hechos para pelear el título y lograr ese objetivo".

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8