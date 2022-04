Ex-Millos aprovechó retiro de Bonilla para hablar de depresión en FPC

Jhonny Ramírez aprovechó el retiro de Cristian Bonilla, quien tras disputar tres mundiales con selecciones Colombia y jugar en equipos como Nacional, Equidad, Al-Fayha FC, Millonarios y San Antonio FC, entre otros, tomó la decisión de "colgar sus guantes". Por su juventud, la noticia tomó por sorpresa en el fútbol colombiano.



Según El Heraldo, al arquero caldense se le acabó el entusiasmo por jugar al fútbol y decidió dedicarse a los negocios. También, cabe recordar que recibió ácidas críticas, sobre todo tras su paso por Millonarios durante 2020. A propósito del caso Bonilla, Ramírez aprovechó para recordar la difícil situación que atravesó Guillermo Celis iniciando el 2022; el mismo jugador habló en su momento de "depresión".

"Yo le he dedicado toda mi vida al fútbol y es triste que que algo que amas y con lo que has sacado adelante a tu familia te llegue a afectar de tal manera. Yo me sentía pleno desde el inicio de la pretemporada, pero no me sentía importante para el equipo y tampoco me lo hacían sentir", contó en su momento Celis en charla con Juan Felipe Cadavid. En la actualidad, tras rescindir su contrato con el club, el volante está libre.



Jhonny Ramírez recordó la situación de Celis y viendo el momento de Bonilla, mostró su preocupación e hizo un llamado a los entes que rigen el fútbol en Colombia. "Hace poco Guillermo Celis hablaba de depresión, hoy es Cristian Bonilla quien anuncia su retiro con 28 años. Algún dirigente de Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol, Acolfutpro o club se preguntan por la parte social y humana de estos deportistas. Esto tiene un trasfondo psicológico y emocional".