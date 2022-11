Cristian Barrios diría sí a grande del FPC: ¿América, Millos o Junior?

El extremo derecho que hasta hace unos días vestía la camiseta de Patriotas, sigue estando en los planes de varios grandes en la Liga Betplay. Cristian Barrios firmó una buena temporada con el equipo de Tunja y a pesar de no haber evitado el descenso, podría mantenerse en primera por cuenta del interés de equipos como América de Cali, Millonarios, Junior y Deportes Tolima.



Antes de terminar la fase regular, ya habían rumores sobre el interés de algunos grandes por Barrios. El barranquillero, de 24 años, jugó 36 partidos y marcó 9 goles en lo corrido de 2022. En una reciente entrevista, Barrios confirmó que ya es jugador libre y está dispuesto a quedarse en el FPC. Quiere brillar con uno de los grandes.



"Quiero tomar la mejor decisión", aseguró Barrios en charla con el programa Zona Libre de Humo, al ser consultado por su futuro. "Donde pueda jugar que es lo que más me gusta. Mi contrato con Patriotas se vencía el 15 de diciembre pero por mutuo acuerdo rescindimos".



El extremo contó que en Patriotas le insistieron por renovar, pero decidió buscar nuevos aires. "No renové, el Presidente hizo todo lo posible por renovar contrato pero yo quería salir libre, le dije que era mi momento y quería aprovecharlo".



El periodista Julián Capera había dicho semanas atrás que "Millonarios preguntó valores. Junior, América y Tolima se han asomado también", y aunque en su momento no había ninguna oferta formal, todo parece indicar que las conversaciones entre su representante y los interesados siguen firmes. "En cualquiera de los tres sería muy bonito, el que me escoja seguro ahí entregaré lo mejor de mí".



Para Cristian Barrios lo único cierto ahora, mientras disfruta de unos días de vacaciones, es que quiere seguir jugando en la Liga Betplay en 2023. "Yo quiero quedarme en un grande y aprovechar que están interesados en mí, quiero triunfar en Colombia y después mirar para el exterior (...) Lo que se dice en las redes es que lo equipos grandes me quieren, pero ahora estoy tranquilo descansando. El único que me ha hablado del tema de los equipos es mi representante, le pedí dos semanas para descansar. Luego tomaré mi decisión".