El sentido mensaje del 'Chicho' Arango tras ver la roja en la final

Millonarios se fue con las manos en alto del Manuel Murillo Toro, luego de empatar el juego de ida (1-1) contra Deportes Tolima en la última jugada del partido, gracias a la anotación de Juan Carlos Pereira desde el punto penal.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Alberto Gamero ya que no podrá contar con su gran estrella, Cristian Arango, para el partido de vuelta, debido a que el '10' embajador vio la roja en el segundo tiempo, producto de una doble amonestación.



Justamente, 'Chicho', quien abandonó el terreno de juego desconsolado y con las manos en la cabeza, al término del partido se refirió a la expulsión y, a través de las redes sociales, dejó un sentido mensaje a toda la hinchada y pidió excusas por la desafortunada acción que lo tiene por fuera de la final.



"Qué gran equipo, qué gran hinchada, me siento orgulloso del respaldo en sus mensajes y los guerreros en el campo... Entrego todo en el terreno de juego y esta vez me jugó mal entregarme en cada balón. Dios sabrá. Este equipo merece la gloria, gracias.", escribió Arango, quien acompañó las palabras con emojis de llanto y manos juntas en sinónimo de perdón.

Mensaje Chicho Arango. Foto: Pantallazo

