Antes que futbolistas, humanos: ¿cómo la crisis afecta su rendimiento?

Siéntese frente a la televisión, vea las imágenes de muerte y violencia en las calles por las que usted transita; sufra por los suyos, que deben salir a trabajar en esas condiciones; sienta la angustia mezclada con impotencia de ver cómo las balas silencian las exigencias. Ahora sume la incertidumbre y la angustia de aquellos a quienes, a pesar de todo eso, les están exigiendo constantemente éxito, buen comportamiento, ejemplo y figuración. Ya está cerca de lo que, por estos días, sienten los futbolistas colombianos.

La crisis por la que atraviesa Colombia tiene a muchos bajo una preocupación que, necesariamente, afecta el día a día y, en el caso de los jugadores, el trabajo. Resulta que hoy les dicen que juegan en la noche, más tarde que ya no, luego que van de una ciudad a la otra y al fin, en minutos, los sacan de un país a otro, en medio de restricciones por la pandemia, pruebas PCR una y otra vez y cambios de planes que no les dan certeza de que el entrenamiento, cada vez más corto, es suficiente. Así van a las canchas y soportan, ganando o perdiendo, el ataque de los 'haters' profesionales, a quienes nada les resulta suficiente.



El efecto de esa presión, sin importar edad o experiencia, necesariamente se siente: "estas preocupaciones se van identificando en los cambios de estado de ánimo, en la cultura y el clima que uno conoce del día a día de los futbolistas. Esta semana se sintió un cambio, una sensación de zozobra, de preocupación, no la misma energía para arrancar el día. Tienen conversaciones más serias, la sensación es más de pasividad. Hasta el momento no han consultado por la situación que vivimos, pero al inicio de la pandemia sí se identificaron casos y afectación de relaciones con familias por el encierro, cambios en hábitos de alimentación o sueño y respuestas a situaciones cotidianas", explicó Edwin López, psicólogo del Deporte, quien trabaja con el equipo profesional Millonarios F.C.



"Sume a la preocupación que tenemos todos los ciudadanos, la frustración de querer reanudar su proceso y no poder hacerlo. El año pasado trabajamos muchos casos de situaciones de familia, de convivencia, de temas económicas.

Se incrementó mucho ese tipo de consultas del jugador y de su entorno. En este momento se suma pandemia más la crisis del país y eso pone al jugador en un escenario difícil", comentó a su turno Jamir Sánchez, coordinador del área de sicología del deporte, en la cantera del Deportivo Cali.



En este club, que sufre la incertidumbre de tener que remontar un 3-0 contra Deportes Tolima en un partido de vuelta de cuartos de final de Liga Betplay, que se ha reprogramado dos veces y aún no se sabe si se cumplirá, existe la ventaja de un terreno ganado en terapia sicológica que, palabras más palabras menos, permite consultar sin que parezca que se raya en la locura: "En el Cali no hay un tabú con la atención sicológica, se maneja naturalmente desde la cantera. El jugador entiende que estamos fortaleciendo su parte mental, que es clave. Hay mucha confianza con ellos y con las familias, hay reuniones de capacitación para todos sobre diferentes temas. El terreno está abonado. Trabajamos en terapias de modificación de conducta", comentó Sánchez.



Ese proceso, que cada día, felizmente, es más común en los equipos de fútbol, permite hacer de estas crisis una oportunidad: "una manera de sacar aprendizajes es entender que los futbolistas, como todas las personas, pueden sentir temor y ser frágiles. Expresar esa fragilidad les permite estar más sanos mentalmente, saber que con los especialistas que los acompañamos van a superar la situación. Las personas y los grupos sociales desarrollan cualidades que desconocían o no tenían desarrolladas y lo que uno busca es que esas habilidades se transfieran a las situaciones de tensión y presión que se experimentan en la competencia. Hay que estar atentos para retroalimentarlos y guiarlos sobre la manera de llevar eso a su entrenamiento y su desempeño".



Mejor ver que ignorar



Aunque a veces una buena manera de soltar tensión pareciera ser no consultar tanto las redes sociales para no contagiarse de tantas voces, muchas veces tóxicas, para los especialistas esconder la cabeza no es una opción.



"A diario monitoreo redes sociales y hace unos días los temas que suelen publicar han cambiado mucho, ahora hablan mucho de la crisis social que estamos viviendo. Los de Valle del Cauca son los que más se han expresado, hablan de la incertidumbre que esto les provoca, lo que intento es acercarme a ellos para indagar ese estado de ánimo, la afectación que les produce, para saber cómo están sus familias, que eso es lo que les afecta directamente. Es imposible mantenerlos al margen, hoy el futbolista está muy cerca de las redes, además ellos hacen una catarsis de la energía que procesan en este momento, hay que darles espacio para expresar sus emociones, que no se lo traguen y lo procesen de manera individual, sino que expresen sus temores, incertidumbres, así nos vamos a sentir acompañados", explicó López.



"La idea es que el ejercicio sea guiado y que las pociones personales no generen un conflicto, sino que encontremos puntos comunes para procesarlo y superarlo en la medida que la crisis se vaya superando también", añadió.



"En el Cali no se ha dado directriz de omitir información, hay muchos puntos de vista, cada uno debe tener su propia idea y su percepción del mundo, no los limitamos porque es la situación real que tienen en el mundo. Creo que el deportista es una figura de alta responsabilidad social, que debe formarse un criterio propio que ayude a otros, no que sea perfecto, pero que sus conductas generen un impacto positivo", concluyó Sánchez.