Otro revés para el Cali en caos económico: ¿por eso sigue de la Pava?

Los problemas se suceden para el Deportivo Cali uno tras otro, los deportivos, los económicos, en un círculo que no parece tener fin.

Ahora lo que tienen es un nuevo problema financiero, pues este lunes se confirmó que fue rechazada su solicitud de acogerse al decreto 560 de reorganización empresarial.



"En consecuencia, ahora el club se debe someter a la ley 550, de reorganización administrativa y financiera, pero es una ley establecida. Esto, por supuesto, lleva a dilatar más el proceso que se está llevando a cabo en la institución, además de generar más dificultades", dijo el diario El País de Cali, citando una fuente del club.



"Esto no quiere decir que el club se vaya a liquidación en este momento. Aunque siempre han existido varios riesgos, lo cierto es que ahora el Deportivo Cali debe iniciar un proceso nuevo para hacer frente a la situación", añadió.



Así las cosas, los problemas financieros no tendrán una solución en el corto plazo, lo que significa que las decisiones más importantes también tendrán que aplazarse, empezando, por supuesto, por la dirección técnica. Según lo que se explicó desde Cali en las últimas horas, aunque había mayoría respecto de la salida de Jaime de la Pava no se pudo completar precisamente por un problema de fondos para asumir su indemnización.



Esa es la explicación de algunos periodistas en la ciudad sobre la permanencia del entrenador, sobre quien pesa toda la presión por los últimos malos resultados del equipo, los cuales han reavivado la discusión sobre el compromiso con el descenso.