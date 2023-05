Habría ola de renuncias en Cali: directivo y estelar, hartos de crisis

Deportivo Cali vive una crisis económica insostenible, que ya tiene un par de años y que se ha sentido en términos deportivos e institucionales.

El equipo lleva todo el año luchando contra la amenaza del descenso, mientras muchos se preguntan a dónde fueron las ganancias de los torneos internacionales, las ventas de jugadores y los recursos que abundan en el negocio del fútbol.

​

​Lo cierto es que hoy no hay dinero ni para pagar salarios de jugadores y empleados del club, lo que hace que muchos hayan decidido irse, sabiendo que no hay soluciones a la vista.

​

El primero que confirmó el adiós, tras llegar a un acuerdo, fue el uruguayo Kevin Dawson. Se sabía que no sería el único y en las últimas horas se ha ido confirmando.

​

Según el periodista Diego Saviola, dos nombres se suman a la lista: Daniel Mantilla, quien ya había consultado con Acolfutpro la terminación de su contrato por justa causa, y Jhon Vásquez habrían decidido salir, lo que los convierte en grandes oportunidades de mercado para el segundo semestre.

Confirmado:

Daniel Mantilla rescindió contrato con @AsoDeporCali por justa causa.

Otro que no seguirá será Jhon Vasquez. pic.twitter.com/0ntm2eprXY — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) May 23, 2023

Pero no serían los únicos: dice la fuente que Carlos Eduardo Velasco, quien fuera por años el preparador físico de Reinaldo Rueda y recientemente se había incorporado al club como director deportivo, también ya dio un paso al costado. Incluso el técnico Jorge Luis Pinto estaría analizando su continuidad.

Otra renuncia más en @AsoDeporCali

Carlos Eduardo Velasco deja su cargo como Director Deportivo pic.twitter.com/dLmtakKXoX — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) May 23, 2023

La crisis del Cali hace inminente la salida de más jugadores, lo que dejaría al club sin varios de sus activos y redundaría en la profundización de la crisis económica.



El equipo no pudo clasificar a los cuadrangulares de Liga Betplay I 2023 pero vale decir que fue por varias fechas colero del mismo. En la definición de la ronda todos contra todos se recuperó y llegó a ilusionarse, pero la noticia fue que la plantilla se negó a entrenarse al final para presionar el pago de sueldos atrasados.