¿Se irá del DIM? Edwin Cetré podría llegar a un grande de Brasil

Bem... Luiz Henrique não vai mais para o Fluminense. Com esse dinheiro que descobrimos que o clube tem eu apostaria em Edwuin Cetré, do Medellín. 21 gols (muitos de pênalti) e 7 assistências no ano. Jogador ambidestro, de muita velocidade e bom na bola parada. Um dos melhores… pic.twitter.com/8epffKjJpX