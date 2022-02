¡Batacazo de Cortuluá! Vibrante triunfo contra sorprendente Pereira

Un partido intenso, con muchas emociones, pelotas en los palos y una marcador inesperado fue el que se vivió en el estadio 12 de octubre.

Cortuluá se impuso por 2-1 contra Deportivo Pereira, equipo que venia haciendo un gran trabajo en la Liga pero que pinchó en un partido exigente en lo físico y con muchas emociones.



Muy temprano a los 3 minutos Manyoma se avivó tras un cobro de costado y se anticipó a sus rivales para abrir la cuenta bajo el intenso sol del Valle del Cauca.



Y entonces tuvo que emplearse a fondo Pereira para no perder la cabeza pero no permitir que el rival lo peloteará, lo que doblaría el ya exigente esfuerzo físico, y fue así como Iriarte, a los 11 minutos, logró el empate de la tranquilidad.

El partido se abrió pronto, ambos equipos estrellaron pelotas en los palos y se esforzaron por romper un empate que, sin embargo, se mantuvo hasta el final del primer tiempo.



El descanso le vino bien al duelo de casa, que no se cansó de insistir hasta que logró el gol de la victoria, el de quién si no, Luis Carlos Ruiz, a los 87 minutos.



La victoria deja a Cortuluá en el grupo de los ocho, concretamente en el sexto lugar (12 puntos), mienras que el Pereira se queda fuera del grupo de privilegio, en el noveno lugar (10 puntos).