Otro técnico que sale en la Liga BetPlay: ya tienen nuevo estratega

Para nadie es un secreto que ningún director técnico ni ningún club tienen como proyecto deportivo perder la categoría. Nadie quiere sufrir esa caída, y menos en una competencia en donde ascender no es premio alguno por la dificultad en el sistema de descensos, pues a los que suben a la máxima división, les toca remar contra la corriente para ganar los puntos necesarios y no tropezar.

No hay ningún plus además de ascender para los afortunados. Al contrario, les toca cabalgar en un torneo y sin la infraestructura deportiva y económica que los demás clubes tradicionales. Ese es el mismo caso del Cortuluá que apostó por un técnico como César Torres que sorprendió anteriormente con campañas en Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba, pero la situación vivida con el equipo corazón del Valle no fue la mejor.



En 12 compromisos disputados, Cortuluá aparece en el fondo de la tabla con apenas seis unidades de 36 posibles. Como si fuera poco, la gran apuesta es salvarse del descenso, un panorama para nada fácil para los tulueños. Por estos malos resultados, y con la presión de salir de puestos incómodos, César Torres decidió dar un paso al costado y renunció del banquillo técnico del cuadro del Valle del Cauca. Torres ya es el cuarto estratega que abandona los banquillos sumándose a Grigori Méndez, Juan Cruz Real y Hernán Darío Herrera.



Tras la salida de César Torres, Cortuluá apuesta a salvarse del descenso y ya se mueven con mucha velocidad para trabajar con ese objetivo. Ya nombraron el sucesor de Torres que es un viejo conocido del cuadro tulueño. Fernando Velasco asumirá por cuarta ocasión el cargo, uno que en 2009 tuvo un bonito desenlace logrando quedar campeón de la B y ascendiendo a la Primera División.



Con la sorprendente campaña de Unión Magdalena, el panorama de la salvación no será para nada sencillo. Cortuluá tendrá que sumar lo que más pueda en las fechas restantes para intentar mantenerse en la A, pero para ello, tendrá que estar pendiente de lo que hagan los samarios y Alianza Petrolera, uno de los que también aparece con complicaciones en la zona del descenso.