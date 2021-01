El llamado de los jugadores de la Liga a sus hinchas por el covid-19

Arranca la Liga BetPlay 2021 en medio de la pandemia y del segundo pico de contagios en el país. Sin aficionados en los estadios, el fútbol colombiano da el puntapié inicial con alto riesgo en ciudades que no han prestado los estadios para la fecha 1; sin embargo, el balón rodará y los futbolistas tratarán de darle una alegría a sus hinchas.



Sin embargo, los mismos jugadores temen que debido a las altas cifras de covid-19 en el país el fútbol colombiano esté en riesgo de suspenderse. Así, hicieron un llamado a los aficionados para que no haya aglomeraciones a las afueras de los hoteles de concentración o los estadios; que no haya reuniones de barras y que haya autocuidado.



“Que nos den su aliento, pero desde sus casas. Queridos hinchas, confiamos en su buen comportamiento. No generen aglomeraciones, cumplan con todos los cuidados para evitar contagios. Sabemos que pueden, contamos con ustedes”, fue el mensaje principal de los futbolistas.