Los convocados por Autuori provocan críticas en Atlético Nacional

Atlético Nacional está listo para enfrentar a Deportivo Pasto este sábado 17 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8 de la noche en la última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I.



El verde necesita ganar y esperar que Alianza Petrolera no lo haga, para ser el finalista del grupo A.



Este viernes, Nacional hizo oficial la lista de 18 convocados por Paulo Autuori, y de inmediato hubo reacciones entre los aficionados.



Este es el grupo de convocados por el profe Autuori para enfrentar mañana a Pasto en el Atanasio 🟢⚪⚽#VamosVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/YoJGZ4k0Mb — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 16, 2023

Luego Nacional entregó el parte médico y quedó claro que Danovis Banguero (suspendido) no estará por lesión. Sin embargo, molestó que Autuori no haya llevado a un lateral derecho, entendiendo que Édier Ocampo también está suspendido, pero podría jugar por tener jugadores en la Selección Colombia: Kevin Mier y Andrés Álvarez.



Muchos esperaban la presencia de un jugador en su posición natural, y no guardarlo para una final que de pronto no llegue y tenga que pagar su sanción en la Liga II.



Lo que sí alegró a la afición verdolaga es la ausencia de los brasileños Jader Barbosa da Silva y Francisco da Costa.