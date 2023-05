Pinto se podría ir del Cali: exigencias del DT no se habrían cumplido

Deportivo Cali terminó su participación en el primer semestre de Liga BetPlay 2023-I y pese a que tuvo un alza deportiva en las últimas fechas que lo dejaron peleando clasificación a cuadrangulares, el mal comienzo deportivo pesó y terminaron eliminados.

Luego de la temprana eliminación, los directivos del Cali han empezado a negociar contratos de jugadores y ver las posibilidades de quiénes pueden quedarse. Además, la continuidad del técnico Jorge Luis Pinto también es uno de los temas en la mesa de negociación, pero aún no hay acuerdos.



Con respecto a la continuidad de Pinto, los periodistas Andrés Muñoz y Felipe Sierra dieron a conocer que el técnico habría pedido exigencias al club, pero que las directivas no han logrado cumplir, debido a la compleja situación económica de la institución, por lo que se estudia la posibilidad de que el entrenador no continúe en el proyecto deportivo para segundo semestre.



🚨 Jorge Luis Pinto (70) está analizando seriamente su continuidad en el #DeportivoCali. No está a gusto con los impagos y tiene muchas dudas con la construcción de la plantilla 🟢



​De esta manera, a Deportivo Cali se le está juntando todo lo negativo tras el difícil momento institucional, pues ya algunos jugadores han expresado que no buscan seguir debido al déficit económico del equipo, por lo que la salida del timonel sería un golpe fuerte para los azucareros.