El antecedente de Millonarios con goleadores: ¿lo repetirá Castro?

Leonardo Castro fue oficializado como nuevo jugador de Millonarios, tras firmar una temporada alucinante en Deportivo Pereira, que le dio el botín de oro (15 goles) y el primer título de la historia del club risaraldense.

La expectativa es total en un equipo que, como Millonarios, no ha podido coronar su buen juego con goles que permitan llegar a más títulos. Este año, a pesar de haber cabalgado, se conformó con la Copa Betplay, que no está mal pero no es una estrella en el escudo.



A eso llega Castro, a resolver ese lío desde el lugar del máximo anotador del torneo. Sin embargo, un antecedente preocupa: cuando ficharon a Luis Carlos Ruiz también era el máximo anotador del campeonato cuando fue contratado en junio pasado y llegaba con 11 anotaciones en Cortuluá, pero al final se quedó en 5 goles en 24 partidos vestido de azul.



Hubo lesiones y complicaciones de por medio pero los fríos números solo ratifican los temores al momento de su contratación: no era un delantero con buen ritmo anotador, su mejor registro había sido en 2013 con 16 tantos y después su promedio no llegaba nunca a la decena de celebraciones. Eso por no mencionar el detalle no menor de su llegada con 35 años al club bogotano.



Pero con Castro la sensación es distinta: en todo el año 2022 marcó 24 goles en 44 partidos entre Liga y Copa.



Vale decir que entre 2016 y 2021 se estancó en Independiente Medellín, donde se combinaron los problemas físicos con la falta de confianza de los entrenadores de turno. Y aún así en su primera temporada logró 12 anotaciones. Pero en el Pereira, un año antes, se había reportado con 18 celebraciones. Ahora llega con madurez pero con 30 años de edad que le dan mucho margen de maniobra en Millonarios.



¿Será la combinación de estos dos delanteros lo que necesita Millonarios para resolver los problemas de efectividad? Cuando ruede la pelota en 2023 se confirmará.