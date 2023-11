Deportes Tolima hace cuentas: así clasifica a la final de Liga BetPlay

Deportes Tolima venció 0-2 al Deportivo Cali este miércoles en el estadio de Palmaseca, en partido de la fecha 4 del grupo A, en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023.



El equipo de Ibagué lleva rendimiento perfecto en el cuadrangular, pero todavía no se ha clasificado a la final del campeonato. Claro que está muy cerca, y para lograr el objetivo le quedan dos partidos.



Con 12 puntos, Tolima es líder sólido; Junior es segundo con 7 unidades, y es el único que podría arrebatarle el cupo a la final, así parezca imposible.



¿Cómo se clasifica Tolima a la final de la Liga II?



Con 5 puntos de ventaja y solo dos partidos por disputarse, el vinotinto y oro podría conseguir en cupo a la final jugando de local el próximo sábado 2 de diciembre, cuando enfrente a Águilas Doradas.



La cosa parece fácil: debe ganar en el estadio Plazas Alcid para sentenciar el grupo A, y así no mirar el resultado del partido Cali vs. Junior. Si empata, Tolima estará en la final anticipadamente si Junior no gana en Palmaseca.



En caso de que Tolima empate y Junior gane, quedaría una distancia de 3 puntos para la última fecha: Junior recibe al pijao en Barranquilla, con una diferencia de gol muy favorable para el vinotinto y oro.