Los cambios del América de Guimarães en la fecha 1 de Liga BetPlay II

América de Cali empató sin goles contra Envigado en su debut en el segundo semestre de la Liga colombiana, teniendo una mejoría en la defensa y pero dejando dudas en la creación de juego ofensivo.



Para FUTBOLRED, este es el análisis del empate del América en Envigado:



Se dejó el arco en cero: en el semestre pasado los escarlatas sufrieron mucho en el tema defensivo con goles insólitos por errores propios. En este compromiso el equipo tuvo una mejoría en su funcionamiento en esa zona, especialmente destacando a John García en el segundo tiempo. Ahora, el equipo dio ventajas que el rival no aprovechó, pero lo deberá ir corriendo Guimarães.



No se aprovecharon las oportunidades en ataque: durante el juego América tuvo y generó muy pocas opciones claras, pero de las pocas que generaron, especialmente en la segunda parte, la más importante fue un mano a mano de Adrián Ramos contra el portero rival que no aprovechó y aunque fue señalada como fuera de juego, el VAR la hubiese convalidado.



Los cambios no respondieron: para la etapa final en los escarlatas mejoraron, pero necesitaron más contención de la pelota y jugadores que le brindaran una buena asociación al equipo con los extremos y atacantes; entraron Daniel Hernández, Brayan Vera, Esneyder Mena y Alejandro Quintana, los tres primeros dieron una buena sensación al inicio, pero al final no entraron bien en lo que se requería.



Faltó una dinámica de juego constante: este aspecto fue el que más buscó el equipo, pero infortunadamente no lo consiguió, primero por el buen posicionamiento de los dirigidos por José Alberto Suarez y segundo porque los creativos como Deiner Quiñones y Daniel Hernández, no fueron fructíferos en su dinámica para mover al equipo hacia el dominio de balón.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15