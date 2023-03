Cataño sigue siendo único castigado: niegan recurso para bajarle pena

Todo el país lo vio: un inadaptado baja de la tribuna, entra a la cancha y agrede por la espalda a Daniel Cataño, en el partido Tolima vs Millonarios por la fecha 4 de la Liga Betplay I 2023 que no se pudo disputar.

Lo que apenas se está descubriendo es que, después de uno de los grande escándalos del fútbol colombiano, solo habría, al final, un castigado ejemplar por esto y es, tristemente, la víctima.



Millonarios había interpuesto un recurso de reposición que no tuvo eco en el Comité de Disciplina, el cual ratificó las tres fechas de sanción. Pero la Dimayor, en cabeza de su presidente Fernando Jaramillo, también había pedido una reconsideración, que parte de un detalle obvio y es que hubo piedad con Deportes Tolima, el local y el obligado a garantizar la seguridad que violó el agresor, debería ser igual con el jugador violentado.



Pero no hubo tampoco perdón para Cataño, cuyo único error fue responder al golpe casi que como acto reflejo de defensa.



En su último boletín de sanciones, el Comité Disciplinario del Campeonato (CDC) "no accedió a reconsiderar la decisión contenida en el artículo 8ºde la Resolución No. 009 de 2023, bajo el entendido que si bien el resultado final de las sanciones impuestas, consistentes en suspensión parcial de la plaza y suspensión al jugador terminan resultando en teoría desproporcionadas, esta autoridad disciplinaria no emite fallos en equidad sino en derecho. Como consecuencia de ello, la motivación que dio origen a la aplicación del agravante contenido en el literal g) del artículo 47 del CDU de la FCF, fue ratificada por parte del Comité y además en el texto del recurso presentado no fue controvertida, razón por la cual la decisión se mantiene incólume".



El CDC concede el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor pero da un nuevo portazo a Cataño, el que a todas luces es el único que pagó por los penosos incidentes del Murillo Toro.