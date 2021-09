¿Estuvo en planes del Junior tras salida de Perea? Comesaña se confesó

Antes que Atlético Junior le entregara las riendas del equipo profesional a Arturo Reyes, como reemplazante de Luis Aramanto Perea, el nombre que se vinculó al tiburón fue el de Julio Comesaña. En charla con el Vbar de Caracol el técnico uruguayo lo desmintió y dejó claro que está centrado en su nueva etapa con el Medellín.

"Yo hablo con absoluta sinceridad y desde que me fui del Junior nunca más hablé con nadie. Pero no me fui enojado ni nada. No me gusta porque antes que me iba de Junior no vivía en Barranquilla y ahora estoy viviendo ahí. Ahora las decisiones que tome están pegadas a mi vida familiar. Yo tengo un afecto y cariño por todo lo que compartí con jugadores, médicos, la dirigencia (...) Nunca supe ni escuché que yo era candidato", dijo.



Julio Avelino tuvo palabras de agradecimiento para el club poderoso por esta nueva oportunidad. "Es la primera vez que alguien me dice por qué me traen, nunca me había pasado y me llamó la atención. Habían otros entrenadores en carpeta y para mí fue una sorpresa, no pensé que estaba en carrera para llegar al Medellín. Me dijeron que por mi edad y por el recorrido que tenía en el fútbol, y porque en los últimos años había conseguido resultados importantes. Que mi nombre caía bien en una gran parte de la gente en Medellín".



Este viernes frente a Once Caldas, por la fecha 10, se estrenará en la dirección técnica del DIM. Sobre las cuentas que hace para clasificar dijo que "la situación en la tabla tiene dificultades, pero si miramos el puntaje hay buenas posibilidad de hacerlo. Hay que hacer 20 puntos de 33. Si aspiramos a estar en las finales hay que llegar por lo menos a 31 puntos, hay que hacerlo, sino no podemos aspirar a nada. Diciembre será una referencia de lo que vendrá, pero no podemos perder la atención en este momento, hay que pensar en los ocho y la Sudamericana".



Y agregó: "conozco a la gran mayoría y los he visto jugar, he trabajado con algunos de ellos, y otros no, los estoy mirando. Encuentro un grupo con una determinación grande para trabajar y que además me da la sensación que tienen una buena relación entre ellos. Están viviendo una situación tensa porque se acaba de ir un entrenador y ahora hay un cambio, además viendo la tabla de posiciones. Medellín es un equipo de grandes presiones", dijo el entrenador que firmó hasta diciembre de 2022.