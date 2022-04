Comesaña: 'triste no ganar, pero hay otros equipos que quieren sumar'

Deportivo Independiente Medellín empató 0-0 con Unión Magdalena, por la fecha 16 en la Liga I-2022. El técnico Julio Comesaña habló sobre el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot.



"Lo que hizo el Unión, lo hizo bien. Debemos mejorar en muchas cosas, no me agradó el arbitraje permisivo como el que ocurrió contra 9 de Octubre, donde un equipo intenta jugar y el otro no", señaló.



Además, "nosotros tiramos 12 tiros de esquina y no logramos convertir, en otros partidos si, pero hay que tener en cuenta la talla de los rivales. Yo quedé contento con el equipo, para analizar a mi equipo, debo ver el esfuerzo del rival. Tuvimos la iniciativa, pudimos marcar y no pudimos. Cuando Luciano Pons la mete no hay que trabajar y cuando no, debe hacerlo. No hay tiempo para trabajar, solo descansar, recuperar y competir".



En cuanto a la presencia de Andrés Ricaurte en el terreno de juego, Comesaña comentó que "Andrés Ricaurte jugó 90 minutos, Vladimir Hernández estuvo por fuera y no como en otros partidos. Me pone triste no ganar, pero hay otros equipos que quisieran sumar a esta altura del campeonato. Ricaurte en primera línea debe tener condiciones especiales como más juego por banda. Lo necesitamos más arriba para el último pase".



El estratega también se refirió al cambio de Bryan Castrillón para la etapa complementaria. "A Bryan Castrillón lo vi debilitado para el segundo tiempo, ellos son fuertes, corpulentos y necesitaba espacio. Entendí que debía hacer el cambio, busqué otras asociaciones, intentamos, no lo logramos".



Finalmente, el técnico explicó una variante de juego en el último tramo del partido. "Nosotros no estamos acostumbrados a jugar con dos delanteros, a veces no es saber quien sale, no quería apresurarme e intentar penetrar el juego con más espacio, pero no lo logramos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8