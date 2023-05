Nueva salida en Liga Betplay: otro técnico le dijo adiós a su equipo

Sigue la sacudida de entrenadores en la Liga Betplay. Y es que finalizado el ‘Todos contra Todos’ han comenzado los cambios en varios equipos y uno de los que le dio salida a su entrenador es Unión Magdalena.



Y es que este viernes, Claudio Rodríguez le puso fin a su ciclo en el ‘Ciclón Bananero’ a través de una rueda de prensa en donde señaló que deja el equipo por los malos resultados obtenidos este semestre.



“Me reuní con la junta directiva y no voy a renunciar porque soy hincha del Unión Magdalena, pero sí voy a dar un paso al costado para que las cosas se descompriman un poco”, comentó de inicio.

Por su parte, el argentino le pidió perdón a la hinchada por lo realizado en el semestre: “Les pido perdón si alguna vez me equivoqué. No hay remordimiento con nadie, puse a los jugadores que mejor pensé que podían jugar, me duele dejar la institución pero a donde vaya, seguiré ligado al Unión Magdalena”.



Finalmente, Rodríguez agradeció el respaldo de la directiva y le deseó lo mejor a Unión en esta segunda mitad del año: “Creo que el equipo va a clasificar la temporada que viene. Faltan dos o tres refuerzos que los definirá el próximo técnico”.



De esta manera, Rodríguez sale del banquillo técnico, pero podría llegar a tener otro rol en el club en donde supo dirigir 57 juegos entre Liga y Copa y dejó un saldo de 19 triunfos, 18 empates y 19 derrotas entre 2022 y 2023.



Cabe señalar que Claudio Rodríguez es el séptimo entrenador que se queda sin equipo en este semestre de Liga Betplay. Los otros fueron: Harold Rivera (Santa Fe), Arturo Reyes (Junior), Raúl Armando (Bucaramanga), Hernán Torres (Deportes Tolima), David González (DIM) y Diego Corredor (Once Caldas).