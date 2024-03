Tiempo efectivo de juego, deuda en Liga: los que más y menos juegan

Ya va bien avanzada la definición de la ronda todos contra todos de la Liga Betplay I 2024 y la deuda es la de casi todos los años: ¿por qué se juega tan poco en el FPC?

Según el nuevo reporte de Dimayor, los índices no mejoran todavía y, teniendo en cuenta solo la fecha 13 de la Liga, difícilmente se llega al 60 por ciento de juego real en un compromiso.



Razones hay de todo tipo pero la responsabilidad principal siempre es de la actitud de algunos jugadores de simular más de la cuenta y la pasividad de los árbitros, que no solo compran sino que demoran mucho cada decisión y limitan el juego más veloz.



Patriotas vs Junior y Tolima vs Pereira, con 62 y 61 minutos, respectivamente, fueron los de mejor rendimiento en la jornada, seguidos por Millonarios vs Cali, con 58 minutos.

​

​Pero en Once Caldas vs Alianza apenas se jugaron 47 y el duelo Águilas vs Santa Fe fue el menor tiempo efectivo de juego con apenas 46 minutos.

Tiempo de juego, fecha 13 Liga Betplay Foto: Tomado de www.dimayor.com.co

Entre tanto, en el ranking de equipos que más tiempo de juego registran, el líder sigue siendo Millonarios, con 57m 21seg, seguido por Deportes Tolima (56m 50seg) y Junior de Barranquilla (55m 46seg).

​

Lo más sorprendente es que equipos como Once Caldas y Pereira, que cumplen destacadas actuaciones en la temporada, sean los de peor comportamiento en este ítem, con solo 50m 56seg y 49m 58seg, respectivamente.