¡Para no salir de casa! Acá podrá disfrutar la definición de la Liga

El sábado 14 de mayo se jugarán ocho encuentros en simultáneo en busca de otorgar los dos cupos que quedan para entrar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Entre esos partidos, aparece Once Caldas vs Santa Fe, Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga, La Equidad vs Atlético Nacional y Millonarios vs Alianza Petrolera que esperan definir su futuro con posibilidades de clasificación.

Así las cosas, para no perderse ningún partido, la operadora televisiva, Claro le dará la oportunidad a los amantes del fútbol colombiano de ver los diez juegos de la fecha 20 de la Liga BetPlay.

El martes 10 de mayo, por medio de un comunicado, la empresa comunicó que, ‘Claro TV emitirá, en vivo, ocho juegos de la fecha del todos contra todos, de la Liga BetPlay Dimayor 2022-I. Además de los dos que habitualmente se tienen dispuestos para las señales de Win Sports y Win Sports +, seis adicionales se verán en los canales propios de Claro con la producción de Win Sports’.

Además, continuaron en el comunicado mencionando, ‘la última fecha del fútbol profesional colombiano, antes de entrar a la recta final del campeonato, se desarrollará el próximo sábado 14 de mayo desde las 5:45 p.m. y contará con encuentros en simultánea para garantizar el fair play deportivo, de donde saldrán los ocho clasificados a los cuadrangulares’.

Así las cosas, esta es la programación:

• Red+, canal 107/1007 | Once Caldas vs Santa Fe 14 de mayo 5:45

• InfoClaro, canal 1001 | Junior vs Jaguares 14 de mayo 5:45

• Claro Sports 2, canal 1503/503 | Deportes Tolima vs Envigado 14 de mayo 5:45

• Claro música TV, 1157/157 | Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga 14 de mayo 5:45

• Claro música Me Gusta, 152 | Medellín vs Deportivo Pasto 14 de mayo 5:45

• Claro Sports 3, 1504/504 | Águilas Doradas vs Cortuluá 14 de mayo 5:45

• Win Sports, 1521/521 | La Equidad vs Atlético Nacional 14 de mayo 5:45

• Win Sports +, 1522/522 | Millonarios vs Alianza Petrolera 14 de mayo 5:45