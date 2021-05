Cinco razones de la eliminación de Nacional en la Liga I-2021

Atlético Nacional sumó su segunda eliminación en el 2021 y la décima de manera consecutiva desde su último título oficial, Copa Colombia 2018. El conjunto verdolaga no pudo reflejar el rendimiento que mostró en la fase de todos contra todos, donde fue líder y el equipo más goleador. En la serie contra La Equidad duró todo el partido de ida sin patear al arco y en el juego de vuelta no fue eficaz, mostró desequilibrio en su juego y al final quedó sin el objetivo de avanzar a semifinales. A continuación, explicaremos cinco razones de este nuevo fracaso deportivo.

Asignatura pendiente jugando como visitante

Si bien, el Atanasio fue un fortín donde terminó invicto. Jugando como visitante le costaba imponer su idea de juego y muchos puntos perdió en el camino. Contando el partido de La Equidad en Techo, sumó tres juegos fuera de casa en Liga que no remató al arco, fatal para un equipo que pretende ser protagonista en un campeonato.

Pelota quieta

En ofensiva, un desperdicio y en defensiva, un conteo de errores que el rival supo capitalizar. La prueba fue en este último partido donde La Equidad marcó tras un tiro de esquina y desde el punto penal.

Sostener la ventaja

Le ocurrió en Montevideo y le pasó en el Atanasio. Nacional se fue al frente en el marcador tras ir en desventaja, pero no logró ponerle pausa a la intensidad del juego y terminó recibiendo el empate rápidamente. Algo que deberá corregir urgente el técnico Alexandre Guimarães si quiere evitar inconvenientes en los juegos que le quedan en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Eficacia

Nacional no tuvo en este juego a Jefferson Duque y lo extrañó un montón. El penal errado de Andrés Andrade, los balones en los palos de Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez y varias incursiones ofensivas que terminaron en la nada. Al conjunto verdolaga le faltó un poco más de calma para tomar mejores decisiones a la hora de agredir al rival.

Equilibrio

No solo en este último partido, en la mayoría le costó mantener un ritmo constante en el juego. El arquero con dudas a la hora de salir en mano a mano o brindarle seguridad al equipo, la defensa no siempre tiene buenos movimientos, en marca y generación le sigue costando al equipo, cuando intenta jugar por banda, es un equipo que no afina bien al momento de ingresar al área y el tema de ataque que ya lo referencié anteriormente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8