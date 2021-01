Cinco claves en la eliminación de Nacional por la Copa Betplay

En su segundo partido de la temporada, Atlético Nacional fue eliminado de la Copa Colombia frente al Deportes Tolima, un rival que desde 2018, cuando le ganó el título en el Atanasio, no ha dejado de complicarle la vida. En los últimos 12 enfrentamientos, el conjunto de Ibagué ganó en nueve ocasiones (cinco en Medellín), con esta llave, ya son dos eliminaciones consecutivas en la Copa y los verdolagas ajustaron 14 duelos sin poderles anotar más de un gol en un partido.

Más allá de esos datos, los verdolagas no lograron mostrar los recursos que había logrado en el partido del pasado domingo contra Santa Fe. A continuación, cinco claves de la eliminación de los antioqueños.



La expulsión de Nicolás Hernández: En un punto álgido del encuentro y cuando el marcador estaba igualado sin goles, el zaguero de Atlético Nacional, quien no jugaba un partido oficial desde hace más de un año y recién estaba volviendo a tomar el ritmo de competencia tras los 90 minutos disputados frente a Santa Fe, cometió una falta que derivó en el gol de Jáminton Campaz, esto le generó una tarjeta amarilla y minutos después, por otra falta, vio la segunda amonestación y dejó a su equipo con 10 jugadores. Aunque tuvo un buen primer tiempo, en el segundo le costó mantener la intensidad y eso lo aprovechó el local que lo superó en el uno contra uno.



Poca generación ofensiva: Más allá de tres ocasiones de peligro sobre el arco de Álvaro Montero, Nacional no logró tener eficacia, ni agredir al rival. Tolima logró alejarlo de su área y con orden defensivo, fuerza y transiciones rápidas, terminó sometiendo a su rival.



Fluidez en el juego: En pocos pasajes del partido cuando sostuvo la pelota, Nacional no fue fluido en sus pases, pocas veces se vieron que hubiese más de cuatro o cinco y al no tener esa generación de fútbol, era difícil realizar un ataque sólido.



Tenencia de la pelota: Tolima tuvo la pelota, controló a Nacional y aunque con Santa Fe había pasado lo mismo, en los pocos momentos que los verdolagas recuperaban el balón, lastimaban a su rival con transiciones rápidas. Esta vez no pudieron repetir lo mismo, por las características y la movilidad que tuvo el local.



Actitud: Lo que más se había destacado en el primer partido de la era Guimarães, fue la actitud del equipo para compensar con el fútbol que va en construcción. Quizás el gol no válido a Yerson Mosquera, la batalla y el desgaste por el físico del rival y la fuerte temperatura con la que estaban compitiendo, o que el rival haya sido Tolima y que vuelve a la mente esos últimos partidos en donde los ‘pijaos’ superaron a los antioqueños, son la mezcla de varias situaciones para que la moral del grupo haya bajado y con el segundo gol, sepultaran las aspiraciones para continuar en esta Copa.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8