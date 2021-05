¿Regresar al DIM? Christian Marrugo fue claro y habló de su futuro

La Liga BetPlay 2021-I está en su recta final y los equipos eliminados ya comienzan a trabajar de cara a lo que será el segundo semestre del 2021.

Justamente, uno de los rumores más fuertes, previo al inicio del mercado de fichajes, tiene que ver con Christian Marrugo, volante y capitán de Águilas Doradas, que fue contactado por Independiente Medellín en los últimos días.



Marrugo, quien jugó en el poderoso entre el 2014 y el 2017, y además campeón con el rojo antioqueño en el 2016, habló en el VBar de Carcol Radio y le puso fin a las especulaciones, asegurando que respetará su contrato con el equipo de Rionegro, ya que se ha sentido respetado y a gusto con la institución.



"Se habían acercado al equipo (Águilas Doradas) para que pudiera llegar a Medellín, pero están contentos conmigo acá, y voy a seguir en el club. Soy una persona que cumple sus contratos y todo depende del equipo. Lo que ellos decidan lo tomaré de la mejor forma".



"Me ha ido muy bien en Águilas. Me han tratado de la mejor forma. Me abrieron las puertas cuando más lo necesitaba, porque hace un año no tenía equipo y me abrieron la puerta. Luego me volvieron a abrir la puerta para renovar", concluyó.



Marrugo, de 35 años, llegó a Águilas Doradas en el 2020 y en el reciente campeonato participó en 15 partidos, anotando tres goles y dando dos asistencias.