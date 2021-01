Cruz Real completa su equipo de trabajo: su nuevo asistente en América

Después de la renuncia del español Sergi Escobar por razones familiares, América de Cali encontró reemplazo con el santandereano Christian Duarte, quien ocupó el mismo cargo en Alianza Petrolera durante el periplo en ese club del argentino Juan Cruz Real.

El entrenador inició funciones este mismo sábado en la práctica matinal que realizó en Cascajal el elenco escarlata, que tiene fecha libre debido al aplazamiento del partido de apertura de la Liga BetPlay frente a Patriotas en Tunja.



En diálogo con FUTBOLRED, señaló que “vengo con la mejor expectativa, con la mayor de las disposiciones para entregar lo mejor que tengo como profesional, como ser humano, para el beneficio del grupo, uno siempre espera que cuando se llega a una institución tan grande como América pueda aportar lo suficiente para estar al nivel del reto”.



Agrega que llegar a un grupo en el que están conocidos es algo muy positivo: “Con el ‘profe’ Juan había tenido la oportunidad de estar en Alianza, con Christian (Juliao) habíamos trabajado en otros proyectos, afortunadamente ya nos conocíamos y es un poco como tomarme unos días para adaptarme otra vez a la dinámica que se está manejando aquí y continuar con todo”.



Duarte estuvo dos años en el cuadro aurinegro de Santander, junto a Jorge Luis Bernal y Carlos Mario Hoyos, y al final de la temporada 2017 con Cruz Real.



Acerca de los aspectos en que coincide con el técnico argentino dijo que “vemos el fútbol de forma muy parecida, con equipos propositivos, equipos que busquen la iniciativa, que siempre vayan en busca de la pelota, creo que en eso nos complementamos bastante bien”.



Sobre si sus funciones en el cuerpo técnico van a ser básicamente en el aspecto ofensivo, reseñó: “No necesariamente, porque muchas de las tareas de entrenamiento durante la semana son tareas que siempre procuramos que presenten los diferentes momentos de juego, como es la competencia, procuramos diseñar tareas que presenten las diferentes fases de juego, no necesariamente tienen que ser que defensa-ataque, no funcionamos así tan cerrados a esa dinámica”.



Reconoce que hay un camino allanado con el funcionamiento y el título de la Liga pasada, pero hay que trabajar más duro “de todas formas cada temporada es un empezar de cero, y cuando se deja la vara tan alta como la tiene América en las dos últimas el reto y la exigencia cada vez se hacen mayores, estamos contentos, pero no hay que bajar la guardia, hay que trabajar duro para mantener estos resultados tan positivos que ha tenido América últimamente”.



En cuanto a lo que seguirá viéndose del bicampeón colombiano en su propuesta futbolística afirmó que “la presión alta es la idea de juego que tiene el profesor Juan y en la que confía, en la que cree y vamos a seguir trabajando en ello”.



Reconoce que no tenía la capacidad para ser profesional: “Jugué fútbol un tiempo, tuve un paso por acá en la juvenil de América en 2003, allí ya me retiré y decidí seguir por el camino del fútbol, pero intentando desde otro rol. Cuando uno es autocrítico tiene la capacidad de analizar que hay otras personas que tienen un mayor nivel y capacidad, han estado mejor preparados también y toma la decisión.



Así como su coterráneo y compañero de cuerpo técnico, el preparador físico Christian Juliao, Duarte estuvo como lateral izquierdo en la Sub 20 de América de Cali en el año 2003, cuando la dirigía Carlos ‘la Gambeta’ Estrada, pero también entendió que su futuro estaba en otro rol. Recuerda a compañeros como Adrián Ramos, un año mejor, pero ascendido a primera división, y a Giovanni Arrechea.



De igual forma, Duarte actuó en la Primera C con el Deportivo Independiente Barrancabermeja durante dos años. “Mi especialidad era el centro, lástima que no me llevaban las estadísticas, pero tuve bastantes asistencias”, dice entre risas.



Próximo a cumplir 36 años (el 20 de enero), Duarte, nacido en San Vicente de Chucurí, es licenciado en Educación Física y Deporte de la Universidad de Pamplona, con especialización en preparación física en fútbol del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.



Su recorrido en el balompié abarca 10 años, inició con varias categorías, incluida la Ponyfútbol, trabajó con selecciones de Antioquia y Bolívar, así como en Alianza Petrolera con el equipo Sub 20 y el profesional. De igual forma, hizo una pasantía de dos meses durante 2018 en el Udinese, en un proyecto que tiene Gino Posso en Colombia, y una corta en la Roma, de Italia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces