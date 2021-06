¿Los 'tres mosqueteros' de Millonarios se perderían final en Bogotá?

Todavía se siente la euforia de la victoria, la satisfacción del deber cumplido en un Millonarios que, agónicamente, igualó 1-1 en su visita al Tolima, en el duelo de ida de la final de la Liga Betplay I 2021.

Sin embargo, la factura de cobro después de esa felicidad puede estar pasando a la tolda azul en forma de ausencias clave: las de tres de los experimentados, de las 'cancheros', de los que más falta harán a la hora de la definición del título, este domingo en Bogotá.



Dos hombres vitales terminaron el duelo en Ibagué con problemas físicos: David Silva y Fernando Uribe. Y Christian 'Chicho' Arango, expulsado, depende de un hecho en el extranjero para estar en El Campín en el duelo que nadie se quiere perder.



Los dos primeros se reportaron en la enfermería: el delantero lo hizo en la propia cancha, cuando antes del final de la primera etapa se acercaba al técnico Gamero en la raya para consultarle algo y luego cerrar sus manos en señal de oración, casi rogando por no tener nada grave. Fue el mismo caso de Silva, quien sobre el final del duelo cayó al suelo y requirió atención médica.



Trascendió que ambos arrastran sobrecargas musculares tras el intenso duelo contra Tolima. ¿Están en riesgo para el domingo? Serán evaluados este viernes pero, inicialmente, debe resolverse con un par de horas de descanso. Pero ambos requieren estricta supervisión.



Más complejo es el caso de Arango, quien salió expulsado este jueves en el Murillo Toro, por una dura entrada al arquero Montero, y su única posibilidad es que Costa Rica convoque de manera oficial a Juan Pablo Vargas, lo que liberaría un cupo y le salvaría el pellejo al atacante, quien salió entre lágrimas de la cancha.



El técnico Alberto Gamero no pensará en reemplazos salvo extrema necesidad. A Uribe, autor de 11 goles (empata en tabla de artilleros con Duque de Nacional y Herazo de La Equidad, pero solo él sigue compitiendo), parece irremplazable. Digamos que su lugar lo ha ocupado Jader Valencia, pero la diferencia es abismal. Silva, entre tanto, forzará para estar a órdenes del DT a tiempo pero están Mojica y Juan Camilo Salazar a la espera, mientras que Arango, que está en cadena de oración, ya vio a Pereira .



Perder a los 'cancheros', los veteranos que no ganan los partidos de los más jóvenes pero sí son vitales para los títulos, haría de la felicidad del jueves el gran pesar del domingo. Pero hay tiempo. Y es un hecho que nadie querrá perderse la acción del domingo en E Campín.