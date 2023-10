Acusado rompió silencio: Pastrana y su versión de quiebra de Santa Fe

Un gran alboroto causó la versión del periodista Javier Hernández Bonnet sobre la posible causa de la quiebra económica que aún no ha superado Independiente Santa Fe.

"El anterior presidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana, contrató una gran cantidad de jugadores, los mantuvo en su nómina, y como no los podía registrar a todos los prestó y pagaba sus salarios, así estuvieran en el Cúcuta, en Alianza Petrolera, en fin. A todos les prestaba, porque él tenía como objetivo llegar a la presidencia de la Dimayor”, dijo Hernández en Blu Radio.



Sin embargo, esa versión podría no tener suficiente base en la realidad, a juzgar por la respuesta contundente del acusado, quien, dicho sea de paso, es el dirigente más exitoso de la historia del club.



“Me he mantenido en silencio durante más de 5 años de haber dejado la presidencia del club, pero ante esta Injuria, quiero dejar constancia de lo siguiente: Este tipo de afirmaciones lo que buscan es dañar mi imagen ante el futbol, la afición y los medios de comunicación, he sido prudente por mi familia, entendiendo que cada persona maneja sus miedos, pero llega un momento en que la verdad tiene que salir a flote”, dijo Pastrana en un comunicado.



Pastrana no dejó pasar la oportunidad para recordar que bajo su administración se lograron 14 finales, nueve títulos y cinco subtítulos y afirmó que, tras su salida, el club era una empresa viable a pesar de que la encontró en la Ley de quiebras 550.



“Es por todo esto, por lo que tome la decisión de adjuntar a este comunicado, el acta de entrega (copia) que reposa en libro de actas del club, con sello de cámara de comercio y debidamente foliados, para que sea verificada y vean la manera como deje la institución, está acta está firmada por la comisión verificadora nombrada por la asamblea general", dijo.



"Por último, quiero informar que no pertenezco al club, ni mi familia y no figuramos en el mapa accionario, (para su conocimiento, cedí el porcentaje de mis acciones que quedaron después de la capitalización del club. Sin contraprestación económica alguna), solo deseo lo mejor para el club y recuerden las “personas pasan las instituciones quedan”, cada persona es responsable de sus actos, mis mejores deseos para que el rojo vuelva a ser grande”.



En efecto, en el acta que menciona se muestra que, al 31 de mayo de 2018, los ingresos del club “ascendieron a $31.838 millones”, los gastos a $24.633 millones y la utilidad a $7.204 millones de pesos. Vale decir que Pastrana inició la construcción de la sede deportiva que hoy tiene Santa Fe y que fue inaugurada por su sucesor, Juan Andrés Carreño.