¡Piden la renuncia de Fernando Jaramillo! Duro sablazo al presidente

La Dimayor volvió a hacer de las suyas en la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2022-II. No solo por la gran cantidad de partidos aplazados por la Copa América Femenina en un certamen colombiano que debe acelerarse por el Mundial de Catar que está a la vuelta de la esquina. Ahora el tema es que América de Cali vs Cortuluá se jugó en el Estadio Doce de Octubre, recinto deportivo en donde los tulueños habitualmente hacen las veces de local.

De esa manera, le dieron dos ‘partidos’ al Cortuluá en su estadio, pese a que, ante el América, fueron los escarlatas los que aparecieron como locales. Sin embargo, de la localía solo en el fixture, porque perfectamente pudieron haber aplazado el partido con el fin de que se jugara en el Pascual Guerrero una vez finalice la Copa América Femenina el sábado 30 de julio.



Sin duda alguna, esto no caló para nada bien en el América de Cali, y no solo fue el equipo caleño que se destapó contra la Dimayor, sino el presidente de Patriotas Boyacá, César Guzmán. El mandatario de los boyacenses criticó fuertemente a Fernando Jaramillo, presidente del ente que reglamenta los torneos del Fútbol Profesional Colombiano.



En primera instancia, César Guzmán explotó diciendo en entrevista con Javier Hernández Bonnet en Blu Radio, ‘el presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías, acá algo huele feo, todo tiene que sanearse, él goza de mi aprecio, pero hoy no brinda la ecuanimidad’.



A su vez, explicó el por qué tomó esa decisión de hablar en contra de la Dimayor por la localía de América en el Doce de Octubre. ‘Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, llamé al presidente Jaramillo y me dijo que no sabía. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber. ¿Cómo delega esas cosas tan importantes en el gerente? Llamé al gerente (Vladimir Cantor) y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente que no encontraba ventaja deportiva.



De manera inmediata, le dije al gerente que me parecía cuando menos desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía’. A su vez, complementó, ‘en la Dimayor tenían la oportunidad de corregirlo, pero me sorprende que el partido se haya jugado. Por eso estoy pidiendo que el presidente Jaramillo renuncie, no brinda el equilibrio, no tiene ecuanimidad’.



Con las malas decisiones de la Dimayor, en la cabeza de Fernando Jaramillo, César Guzmán no es el único dirigente que espera que Jaramillo abandone el cargo. ‘La renuncia no solamente la pido yo, hay muchos presidentes más indignados. El deporte tiene que llevarse adelante a partir de la transparencia, del equilibrio para todos’, concluyó el mandatario de Patriotas de Boyacá.