César Farías dio la cara: reaccionó a silbidos y se culpó por derrota

América de Cali perdió por la mínima diferencia ante La Equidad en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 8 de Liga BetPlay 2024 y sigue en mala racha, pues acumuló cuatro partidos sin conocer la victoria.

Tras el mal resultado, César Farías dio la cara ante esta nueva derrota y analizó lo que fueron las expulsiones más los ataques de los hinchas en las tribunas por el rendimiento del equipo. De igual manera, dejó claro que no hizo ninguna rotación, debido a que los que no utilizó fue porque no estaban habilitados.

Oportunidades de anotar: “Tuvimos más opciones de las que imaginábamos a pesar de tener nueve jugadores, ellos con inteligencia se llevaron los tres puntos. Corregiré las cosas malas, levantar la chispa, buscar las soluciones, pero también veo respuestas”.



Respuesta a protestas en el Pascual: “No puedo irme con el primer silbido o con el primer razonamiento que desde afuera se diga”.



Sus jugadores se desesperaron: “Comparto que jugamos bien en Envigado, acá no, pero tuvimos un buen cierre de partido y con once jugadores, de pronto la historia sería diferente. El fútbol es de confianza. Para ganar hay que tener paciencia, y nos desesperamos porque recibimos dos tarjetas rojas”.



Se hizo responsable por derrota: “Como no voy a tener una base definida, pero van pasando circunstancias, no todo el mundo tiene planteles amplios, tengo lesionados, afectados con virus, otros que se cargan porque si los pongo todos los partidos se lesionan o tienen baja de rendimiento. Estoy claro de lo que estoy haciendo. Es culpa mía esto”.