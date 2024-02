César Farías pide paciencia en América: ‘Las piezas van a encajar’

El empate 0-0 de América de Cali con Bucaramanga, este jueves en el Pascual Guerrero, no dejó contentos a los aficionados escarlatas, pues esperaban ganar en la celebración de su cumpleaños 97.



El técnico César Farías calificó de “resultado cruel” la igualdad con los leopardos, pues “queríamos darle una victoria a nuestra afición en el cumpleaños 97 del equipo. Siento que quedamos en deuda con los aficionados porque nos apoyaron desde el inicio hasta el final”.



“En algunos aspectos se notó la ansiedad que tenía nuestro equipo por ganar, pero siento que siempre intentamos buscar el gol y mis jugadores se esforzaron (...) Se dice que el América tiene un juego directo, pero hoy (jueves) tuvimos casi el 70 por ciento de la posesión del balón. No me quiero excusar en eso porque para ganar hay que meterla, pero también propusimos juegos”, analizó el entrenador venezolano.

Farías entró en un rifirrafe amistoso con Rafael Dudamel, entrenador del Bucaramanga, y dijo que estaba viendo mal el fútbol: “Con Rafa somos grandes amigos, pero siento que analizamos de manera diferente el resultado. No me gusta hablar de las estadísticas del juego, pero si las revisamos ahí creo que él está confundido porque nosotros sí atacamos”.



Finalmente, pidió paciencia en su trabajo para que América se pueda consolidar: “Aunque la única forma de mejorar es seguir trabajando, notó buenos principios futbolísticos del equipo. De mi experiencia anterior con Águilas, aprendí que el campeón se hace a través del semestre y no es el que arranque mejor. Como se lo dije a la presidenta, tarde o temprano las piezas van a encajar”.