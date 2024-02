César Farías ve ‘un futuro alentador’ en América: así reaccionó el DT

América de Cali perdió 1-0 en su visita a Millonarios, por la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2024, y el técnico César Farías se responsabilizó por la caída en el estadio El Campín, de Bogotá. No obstante, el venezolano ve “cosas buenas” en su equipo, de cara al futuro próximo.





Hay aspectos del juego que debemos mejorar. Para venir a jugar a la altura tenemos que estar muy bien físicamente, y jugar contra el rival que es considerado por muchos como el mejor del fútbol colombiano, es alentador, pero nos queda el amargo sabor de que se nos fue con solo un gol”, analizó Farías.



El entrenador de los escarlatas añadió: “No hay excusa. Perdemos los tres puntos y es responsabilidad mía. Aun así, Millonarios se plantó bien, nos respetó y aunque la derrota duele, mi experiencia me permite saber cómo va a crecer el equipo. Nosotros podemos hacer mucho más”.





“Estamos en deuda con la gente, los que nos recibieron de gran manera, pero yo veo cosas buenas y ahora tocar trabajar y vienen unos partidos duros pero sé que estamos en la capacidad de resolverlos. América jugó, se defendió, luchó batalló, tuvo carácter para empatar el partido y no se dio por falta de eficacia, pero que hicimos un partido bueno, no es un misterio, pero no es suficiente. Nosotros fuimos por el partido”, aseguró el DT de América.



“Estamos a tiempo de corregir y ahora toca trabajar y trabajar y trabajar para ser el equipo que quiere la gente, un equipo que gane y lo podemos construir”, apuntó César Farías.



