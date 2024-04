‘Sumar es importante, pero tuvimos para ganarlo’: César Farías

América de Cali sacó un punto del estadio Palmaseca ante Deportivo Cali en un tenso clásico caleño en donde ambos equipos tuvieron varias chances para poder ganarlo.



Pues bien, a final del juego, César Farías, técnico de los Escarlatas, dejó sus sensaciones de la igualdad y aseguró que el equipo se debió ir con los tres puntos como visitantes.



“Cuando juegas un clásico es muy emocional, la semana estuvo condicionada, hoy se condicionó por lo ocurrido. Sin embargo, jugamos bien, tuvimos para ganarlo. Tuvimos dos o tres opciones que erramos, el rival luchó y así son los clásicos”, comentó de inicio.

“El equipo sigue evolucionando, demostramos carácter, mostramos que sabemos jugar de visitante. Este plantel quiere clasificar y está haciendo todo para lograrlo. Tengo optimismo y ahora pensaremos en el siguiente partido”, agregó.



Ante la pregunta de si queda conforme con el empate dijo: “Sumar es importante y más en plazas difíciles. En el gol no achicamos a tiempo, pero tampoco hubo llegadas en donde Joel tuviera que intervenir. Los partidos cerrados son así, no fuimos totalmente eficaces. Condiciona el juego las situaciones que se vivieron”.



Sobre si está satisfecho con su equipo mencionó: “Los primeros cinco minutos parecíamos los locales e intentamos atacar. Después, tuvimos opciones para ganarlo y para controlar el mejor del juego, hay cosas por corregir todavía”.



Finalmente, en cuanto a los disturbios en el clásico señaló: “No se pudo jugar el partido en los tiempos correctos, pasó alguien en camilla y eso es doloroso e impacta. No es bueno para nadie esto, no quiero criticar a nadie, pero el ser humano debe tener un lugar seguro para hacer su trabajo. Son detalles que se pueden mejorar y el fútbol va más allá del resultado y de la vida. Todos estábamos preocupados por el hecho y condiciona el juego porque no sirvió para nadie”.