César Farías negó contactos con América de Cali: ‘No hay oferta'

América de Cali sigue en la búsqueda de su nuevo técnico para esta temporada. El cuadro escarlata al parecer habría descartado a Ricardo Gareca y ahora apunta a tres objetivos: César Farías, Luis Fernando Suárez y Luis Zubeldía.



Pues bien, este jueves, uno de los candidatos como lo es Farías dialogó con ESPN y allí negó que haya recibido oferta de parte de los Escarlatas, pero que le encantaría dirigir el proyecto.



“Colombia tiene grandes clubes, América vive un buen momento en su parte organizacional, en la plantilla y para cualquiera es un honor. No tengo conocimiento de la oferta. Entre sonar para un equipo y hacerse realidad hay un trecho muy grande”, comentó de inicio.

“He estado desconectado de todo. Estos días he estado con mi familia y con paciencia espero una oferta para trabajar”, agregó.



De igual manera, reconoció que hubo charlas con Chile para dirigir al seleccionado: “Me contactó Rodrigo Robles para conversar conmigo. Le di todo mi balance de la Eliminatoria y le di mi visión de las inferiores que tiene Chile. Conozco bien a sus legionarios. Me hicieron una entrevista y hasta ahí va el tema, estoy esperando como el resto de los candidatos”.



Farías también habló de lo que ocurrió con Universitario de Perú que lo descartó al final: “El contrato con Águilas tenía una cláusula de rescisión. Universitario la iba a pagar toda, pero todo se demoró y ellos pensaron de inmediato en su Plan B. Necesitaban presentar a su entrenador cuanto antes para planificar la temporada ya que juegan la Libertadores. Es un club con mucha presión. Después de eso, mis representantes y Águilas se pusieron de acuerdo para salir de allí. La salida fue correcta.



Por su parte, analizó a América y lo que haría si lo dirigiera: “En América tendría un juego atrevido. El equipo tiene más cosas positivas que negativas(...)Es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de experiencia, que tiene una hinchada que empuja. Hay mucho para potenciar para llegar a lo que desea la dirigencia.



Por otro lado, se refirió al ciclo de Lucas González en América: “Lucas dejó una buena base, se entregó al máximo y tal vez nosotros hubiéramos puesto un poco de esa experiencia que le faltó a él. Seguramente, en el futuro sea un entrenador de primer nivel”.



Finalmente, habló del ciclo en Águilas: “Nos hubiese encantado darle a Águilas esa estrella, no se pudo, pero nos vamos con grandes recuerdos. Se cumplió un ciclo en el equipo. La temporada regular fue excelente, anotamos la mayor cantidad de goles, tuvimos la valla menos vencida entre otros logros”.