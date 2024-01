César Farías y su dilema: dirigir a Selección o grande del FPC

El venezolano César Farías es uno de los más codiciados y experimentados del fútbol sudamericano, pero después de su salida de Águilas Doradas, el técnico ya tiene sobre la mesa propuestas interesantes, una de ellas, de la Selección de Chile.

El mismo entrenador confirmó en DSports que tuvo un acercamiento con los directivos de ‘La Roja’, pero no hay una decisión final, por lo que su futuro no está definido.



“La conversación fue rica en fútbol, hubo un intercambio donde compartimos nuestras ideas. Al final de la reunión, me planteó, como seguramente lo hizo con los demás entrenadores, la posibilidad de tomar las riendas del equipo. Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades. Dirigir una selección como la chilena y alcanzar un Mundial sería un hito maravilloso en mi carrera", dijo Farías a DSports.





EL CANDIDATO TAPADO A LA ROJA



César Farías reconoció una conversación con Rodrigo Robles, gerente de selecciones chilenas



"Me siento con la capacidad y, con un talento como el de Chile, estaría muy dispuesto"

¿Posibilidad en Deportivo Cali?

Con aún nada definido en Chile, a Farías le habría surgido la posibilidad de dirigir a Deportivo Cali, pues las directivas estarían pensando en una salida de Jaime de la Pava, a pocas horas del debut en Liga BetPlay 2024.



Los malos resultados en pretemporada, uno de ellos la caída 3-0 contra Cerro Porteño de local, habría generado dudas en la dirigencia y de acuerdo a información del periodista Jaime Dinás, César Farías es opción y afirmó que “el venezolano recibió una propuesta de un dirigente".



Por ahora, habrá que esperar cómo se desarrolla el futuro de César Farías, aunque al parecer sigue en pie De la Pava en el cuadro azucarero, pero el primer partido contra Pereira será clave.