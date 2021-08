Castigan actitud de Wilmar Roldán en Cali-Bucaramanga: piden sanción

En Palmaseca, Deportivo Cali cayó frente al Atlético Bucaramanga, que le bastó con dos minutos para remontarle. Más allá de las críticas que pudieron llevarse los jugadores azucareros, a quienes sus hinchas les reprochan el resultado, o de los halagos para los leopardos, también se dieron dos hechos en los que el central del compromiso, Wilmar Roldán, se vio incolucrado.

El árbitro antioqueño siempre ha mostrado carácter en los partidos y es algo que suelen aplaudirle en redes sociales, pero esta vez no fue así. Dos reconocidos analistas arbitrales en Colombia le reprocharon su actuar con los jugadores Hernán Menosse y Harold Preciado, ambos del Deportivo Cali.



José Borda indicó que "dos actitudes agresivas tuvo Wilmar Roldán en el juego Cali vs Bucaramanga. Encaró y empujó a Menosse y le pegó un manotazo a Preciado en el brazo. Feo que Roldán regañe y le pegue a los jugadores él es el árbitro y no el papá". El exárbitro publicó pantallazos de las dos acciones en cuestión. En la segunda, se ve el momento en el que Preciado dialoga con el capitán del equipo rival, Andrés 'Pecoso' Correa, y señala a Roldán, quien se aproxima y con un manotazo le baja el dedo.



Entretanto, Wilmer Barahona, exárbitro colombiano pidió sancionar al antioqueño por su actuación en este duelo de la fecha 3. "Si se confirma que el árbitro Wilmar Roldán empujó al defensa Menosse del Deportivo Cali, debe ser sancionado. Los jugadores son sancionados cuando empujan al árbitro, igualmente y mucho más, si lo hace el árbitro".



El partido en Palmaseca terminó 1-2, victoria que llevó al Bucaramanga a treparse en el liderato de la Liga Betplay 2021-II. Sin embargo, América y Millonarios podrían destronarlo de ese lugar. Cali se quedó en el octavo lugar.