Junior, su último equipo: Carmelo Valencia puso fin a su carrera

Junior de Barranquilla culminó su participación en la Liga BetPlay y tras no cosechar ningún título, empezó a mover salidas de jugadores, donde Carmelo Valencia fue uno de los que terminó su estadía en club tiburón.



Con respecto a la salida del famoso Carmelo Valencia, el jugador admitió en el programa Junior Play, que ha tenido ofertas para seguir jugando fútbol profesional, pero prefirió rechazarlas, pues cree que ya llegó a su límite como futbolista activo.





"Tenía en mi mente retirarme en Junior. Inicié mi carrera en Nacional, uno de los grandes del país y quería retirarme en otro grande, como Junior. Me da orgullo y felicidad. Tuve otras ofertas para continuar, pero creo que es hora de parar, son casi 20 años jugando a nivel importante. Creo que es importante dejar la imagen que uno quiere, sino puede salir mal", admitió Carmelo Valencia.



🎙️• “Mi experiencia en Junior fue la mejor de mi carrera, y retirarme en un club como este, era el sueño que yo quería. A mis 38 años, no jugare más al fútbol”.



Con un posible retiro a ‘Tutunendo’ le indagaron qué será su vida sin jugar fútbol profesional, descartando rotundamente ser director técnico y no tiene claro aún qué hará después de dar finalizada su carrera.



"No hay una mínima posibilidad de que sea entrenador, es un puesto fuerte, manejar cabezas y egos es muy complicado. No soportaría eso. No tengo carácter para ello”, dijo Carmelo Valencia, negándole la oportunidad a este cargo.



El rendimiento de Carmelo Valencia en Junior jugó 121 partidos, anotando apenas 21 goles, promedio bastante irregular tras estar durante tres años en el club tiburón.