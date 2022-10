Sierra sigue firme: ‘es una derrota dolorosa, pero hay revanchas’

Luego de la derrota 1-0 contra el Deportivo Cali en Palmaseca, por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022. América de Cali ya pasó la página y se enfoca en lo que será su próximo compromiso este miércoles, recibiendo a Jaguares de Córdoba en el Pascual Guerrero. El mediocampista Carlos Sierra, habló sobre la situación que vivieron en el partido del domingo.



“El grupo está contrariado, triste, porque hicimos un muy buen trabajo que no lo pudimos concretar con el gol. Lastimosamente no fuimos claros en el arco, no nos entró la pelota y nos vamos con una derrota. Así es el fútbol, si no los haces, los ves hacer”.



Ya piensan en lo será el siguiente duelo de local: “ahora recomponer el camino, sabemos que tenemos cuatro finales y a darlo todo porque necesitamos estar dentro los ocho. En mi mente está pasar esta página, es una derrota dolorosa, pero lo bueno del fútbol es que hay revanchas y el miércoles tenemos una bonita en nuestra casa, que ganándola podemos volver nuevamente al grupo de punta”.



Saben que deben seguir entrenando para mejorar la definición: “estar más tranquilos, tenemos que mejorar ese último toque, lo entrenaremos y esperemos que el miércoles podamos ser efectivos. La única manera de pasar la página es ganando, uniéndonos de tiro para entrar a los ocho y volver a tomar esas sensaciones que teníamos antes de toda esta seguidilla de partidos”.



Resaltó que el equipo sigue creando bastantes oportunidades: “lo importante es que estamos creando opciones, llevamos dos partidos donde creamos y nada que entra. Pero la persistencia es lo único que nos puede llevar a marcar un gol, lograr esa tranquilidad y esperemos que cuando se abra el arco, entren todos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15