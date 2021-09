¡Un sueño de niño! El mensaje de Carlos Sánchez al llegar a Santa Fe

La llegada de Carlos Sánchez a Santa Fe como jugador libre, ha sido de lo más mencionado en el fútbol colombiano. Lo que representa su carrera a nivel internacional es un plus para el plantel del león, además, que tendrá su primera experiencia en el rentado local. Cabe destacar que la roca arrancó su trayectoria en Uruguay.



El volante publicó un mensaje en su Twitter, para hablar acerca de su llegada a Bogotá y de los sentimientos que lo rodean “Después de toda una vida deportiva realizada por fuera de mi país y jugar en las mejores ligas del mundo, no es fácil expresar lo que estoy sintiendo. No fue fácil la decisión pero hoy me siento pleno de poder darme el gusto de jugar un tiempo en la Liga de mi país. Y vivir junto a mi familia el día a día de esta hermosa tierra a la que solamente tocábamos de visita”.



La roca explicó el anhelo que tenía desde la infancia, que podrá cumplir en el cardenal “Un sueño que traigo de niño y que hoy junto al gran Independiente Santa Fe puedo hacerlo realidad. Agradezco enormemente a cada uno de los que forman la familia cardenal y hago extensivo también a los simpatizantes que desde el día uno me hacen sentir su enorme cariño”.



Concluyó con las metas a lograr inmediatamente con el club “Ojalá, junto a mis compañeros, se puedan lograr momentos en los que todos podamos disfrutar. Es realmente difícil expresar con palabras la plenitud de este momento. Gracias a mi familia también que me apoya y a quienes me vienen acompañando en cada momento de mi carrera. Vamos Santa Fe, vamos Colombia”.