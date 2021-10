El ‘Pibe’ Valderrama sobre Millonarios-Junior: ‘¡Fue un baile!’

La goleada 4-1 de Millonarios a Junior despertó la molestia Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, quien hizo un enérgico análisis del partido del equipo de Barranquilla en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2021.



El samario, referente juniorista, aplaudió el juego del equipo embajador, pero quedó muy preocupado por la actuación del equipo que dirige Arturo Reyes.



“¡Uy, qué pela…feo!”, fue lo primero que dijo cuando analizó la derrota tiburona en El Campín. Si bien dijo que en el primer tiempo fue un partido mano a mano, “en el segundo tiempo y Junior no sé qué le pasa, con los equipos grandes no ha podido”.



Sobre el primer gol que recibió Junior, Valderrama dijo que fue “un regalo de la defensa, que no podemos regalar esos goles”. Y sobre Fernando Uribe, que marcó doblete, apunto: “Nos tiene de hijos”.



“¡4 a 1! El problema fue el segundo tiempo, fue un baile. El problema del Junior es un día sí, un día no. ¿Entonces cuál es el Junior? Está bien que estamos peleando la clasificación, pero no podemos jugar así contra los equipos grandes”, agregó el ‘Pibe’.



“Hay que cambiar la actitud del equipo, no podemos jugar así, muchachos vamos a ponernos serio. Tenemos equipo y jugadores, pero hay que levantar el nivel. Esto es Junior hermano, no es un día sí y un día no”, comentó Carlos Valderrama.