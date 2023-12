Darwin Quintero no seguiría en América e iría a modesto equipo del FPC

La Liga BetPlay 2023-II ha llegado a su final y tanto jugadores como equipos empiezan a hacer su balance de lo que su participación en la temporada, pero antes de que finalice el año, habría grandes movimientos en el mercado de fichajes.





Uno de los equipos que no tuvo su mejor remate fue el América de Cali, quien quedó eliminado de los cuadrangulares y ya salió de jugadores como Diego Novoa, Daniel Quiñones y Facundo Suárez como los más relevantes.



Sin embargo, habría más salidas y Carlos Darwin Quintero, una de las máximas figuras que tiene el América, podría estar negociando su salida del club escarlata, esto, debido a que no tuvo mucha participación con el técnico Lucas González en el segundo semestre de 2023.



De no continuar Quintero en América, ya habría un club interesado en sus servicios para 2024 y es el Deportivo Pereira, quien busca también un proyecto ambicioso tras la llegada del técnico Leonel Álvarez.



La información fue revelada por los periodistas Felipe Sierra y Alexis Rodríguez, quienes afirmaron que al jugador le gusta la posibilidad del Pereira y hasta habría algo adelantado. Además, el atacante también ha recibido ofertas de otros clubes, siendo Junior uno de ellos.

​Por ahora, habrá que esperar si la decisión de Carlos Darwin Quintero de dejar el América se mantiene y si le termina de seducir la posibilidad de jugar en el cuadro matecaña para 2024.