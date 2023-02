Carlos Darwin habló 'sin pelos en la lengua': América, Selección y más

Carlos Darwin Quintero llegó al América de Cali en medio de grandes expectativas y en el arranque de la Liga Betplay I-2023 se ha configurado como el refuerzo más importante. El atacante de paso por México y la MLS, ha sido clave en los últimos resultados de los 'Diablos Rojos'. Se reportó con dos asistencias frente a Unión Magdalena, además de asistencia y gol ante Pasto.



En el programa De fútbol se habla así, de Directv Sports, Carlos Darwin habló de todo: sus planes con América, la llegada de jugadores de experiencia, el recambio en la Selección Colombia y Jackson Martínez.

Experimentados que refuerzan la Liga: "La edad está en la cédula. Cuando se dio lo de volver a la liga colombiana dije: este es mi momento y estoy en capacidad de ir a hacer lo que mejor sé hacer. Todos los que llegamos al fútbol colombiano queremos eso, puede que las cosas no se den".



"Si los otros jugadores que llegan a la liga con mucha experiencia estuvieran haciendo las cosas bien no estarían llegando críticas. Es difícil cuando se llega de otro país y regresas para recibir críticas. Juanfer (Quintero), (Hugo) Rodallega y Cristian Zapata, que son de alta calidad, sé que van a hacerlo bien".



Expectativas con América de Cali: "Este América está para ir partido a partido. No hemos logrado nada y no podemos cantar victoria. Este equipo quiere ir creciendo y quiere hacer las cosas bien, primero estar en los ocho para así hablar del campeonato. Tenemos buen equipo y buenas individualidades".



Sin plan de retiro: "Me siento bien y pleno físicamente para seguir compitiendo. No sé cuántos años pueda durar, pueden ser dos o tres. Hoy por hoy me siento fuerte y con ganas (...) Apenas estoy iniciando dos años de contrato con América y no sé qué vaya a pasar si sale una oferta. Yo no le cierro la puerta a nada pero estoy disfrutando lo que vivo en América, cuando se vaya a acabar el contrato tomaré una decisión".



Crítica al fútbol colombiano: "Nuestro fútbol está en modo toque-toque y ya está obsoleto. Cuando vamos a competir internacionalmente los equipos nos ganan en dinámica, son rápidos y juegan en transiciones. El juego de pases antes nos favorecía y a la Selección de esa época nos metían por eso, pero si no evolucionamos en ese sentido vamos a seguir sufriendo jugando Libertadores y Sudamericana".



Su opinión de Jackson Martínez: "Lo conozco bien y sé la clase de persona que es. Si él está empeñado en volver es porque se ha preparado, si no le dan la oportunidad cómo se va a saber si se puede. El equipo que sume a Jackson va a sumar un excelente profesional, es 10/10. Me alegraría mucho si puede jugar en algún equipo y demostrarle al mundo que tiene la capacidad de hacerlo bien".



Proceso de Néstor Lorenzo en Selección Colombia: "No tiene que dejar de llamar a los experimentados porque se necesita gente que lleve a los jóvenes de la mano, pero ya debe haber un recambio en todas las líneas. En Estados Unidos hicieron una renovación pensando en el 2026. Jugadores de 19 y 20 años, con uno de los menores promedios de edad en Qatar y van a llegar con mayor rodaje al Mundial, algo que Colombia no ha hecho".



"Se necesitan guías para momentos de presión. Jugadores que no tienen recorrido no pueden asumir la presión de un partido importante en la Eliminatoria, ir a Brasil o Argentina. Se necesitan jugadores que estén ahí y te hablen, yo que conviví con ellos sé que pueden acercarse a los jóvenes y bajarle esa ansiedad".



Jugadores para el recambió en Selección Colombia: "Yo vi jugadores con mucha calidad que hay que irlos llevando de a poco en los microciclos. (Gustavo) Puerta, (Juan) Castilla, (Edier) Ocampo y (Kevin) Mantilla, no quiero decirque todos tienen que ir, pero hay unos que pueden irse llevando para que tengan esa experiencia".