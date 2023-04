¿Sueña con volver a Nacional? Jugador de Selección Colombia se confesó

El defensor central Carlos Cuesta viene de ser titular con la Selección Colombia frente a Corea del Sur, en el amistoso que la tricolor consiguió empatar con goles de James Rodríguez y Jorge Carrascal, después de ir perdiendo con doblete de Son Heung-Min.



En una reciente charla con Caracol Radio, el jugador del Genk se refirió a su sentimiento por Atlético Nacional y confesó que los sigue como un hincha más, a pesar de la diferencia horaria. Su deseo es verlos triunfar en la Copa Libertadores. Además, Cuesta también se refirió a la Selección Colombia.

"Siempre que tengo la oportunidad de mirar los partidos de Nacional lo hago. Es muy difícil por la diferencia horaria entonces lo que hago es ver redes sociales o ver el resumen de los partidos. Siempre estoy pendiente de todo y veo las últimas novedades, los entrenamientos, los videos... todo”, reconoció el defensor de la tricolor.



Cuesta aseguró que Atlético Nacional es su casa y así lo será esté donde esté. "Es la casa de uno. Cuando tú sales y vas afuera o llegas a la Selección llevas el recuerdo de que te formaste allí y de que ellos te lo dieron todo deportivamente hablando. Es un querer que te llevas a todos lados. Estoy pendiente de la Copa Libertadores e intentaré estar ahí viendo los partidos internacionales. Hay algunos compañeros que estuvieron conmigo en divisiones menores".



Sobre la gira por Asia, el jugador del Genk mencionó que "Fuera de los resultados que se pudieron ver, queda la sensación como grupo de tener más minutos y de estar conociéndonos. Los jugadores estamos en el mismo camino y guiados por el entrenador. Queremos llegar en buen nivel a la Eliminatoria y la próxima Copa América".



Cuesta también puntualizó en el trabajo del técnico Néstor Lorenzo, a quien elogió por su manera de abordar a los jugadores. "El profe Néstor Lorenzo y todo su equipo tienen un registro de cada entrenador en su club, son muy organizados y estudian bien al adversario. Tiene la fortaleza de llegarle bien al jugador. No solo es el técnico".



Imposible olvidar la pasada Eliminatoria y el fracaso de no ir a Qatar todavía los atormenta. "La responsabilidad es de todos. Cuando miramos el pasado queda la sensación en uno como futbolista que faltó algo más. Ahora mismo todos tienen un análisis diferente, pero eso es algo que duele y molesta porque no se logró el objetivo. Esa espina de no ir al Mundial quedará ahí de por vida".



Finalmente, Carlos se refirió al proceso de renovación y elogió a los referentes, especialmente a Falcao. "A Rada lo tenemos como el jugador que marcó una época en la Selección y sigue marcándola, es quien no guía. El puesto que tiene se lo ha ganado y lo que hacemos es escucharlo, apoyarlo y respetarlo".