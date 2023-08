Carlos Bacca se sinceró: 'Yo no estaba en los planes del Bolillo'

Carlos Bacca continúa extendiendo su historia como uno de los mejores delanteros que ha dado Colombia. El veterano atacante llegó a 300 goles como profesional en el partido que el Junior de Barranquilla ganó frente a Envigado.



Este miércoles, en rueda de prensa previo al partido frente a Independiente Santa Fe por la fecha 9 de la Liga BetPlay, Bacca tocó varios temas. El récord goleador no fue pasado por alto, sin embargo, no fue el punto central de su diálogo. El delantero se refirió al anterior proceso bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez y reveló la mejora que ha traído al grupo la nueva llegada de Arturo Reyes al banco técnico del 'Tiburón'.

Declaraciones de Carlos Bacca:



300 goles como profesional: “No es un logro fácil. Solo 3 jugadores lo habían conseguido. Todos excelentes personas: Aristizábal, Falcao y Dayro. He vuelto, he marcado, he ayudado, he vivido malos momentos, pero hoy soy feliz, no solo por los 300 goles, también por el presente del equipo”.



¡Cuáles han sido las notaciones favoritas de su carrera? “Uno de los que más me gustó fue uno que marqué con Junior al Quindío, otro el que anoté en la final de Liga de Europa con el Sevilla, el de rabona en el Milan y uno de mitad de cancha con el Villarreal. 300 goles son muchos”.



El nuevo proceso con Arturo Reyes: “Con su llegada, la dinámica ha cambiado, la inercia y la relación con la hinchada también. Ojalá sigamos por ese camino. Hay que seguir con los pies sobre la tierra, pero por el mismo camino, porque aún no hemos conseguido nada. Eso se lo dije al grupo”.



Relación con el 'Bolillo': “La realidad es que yo no estaba en sus planes. Hablé y le dije que quería trabajar, que quería respetar el contrato, que quería ayudar, que me vieran en la pretemporada. Se dijeron muchas cosas y yo solo callaba. Yo sabía que Dios me tenía algo preparado. Cuando empezó el semestre los goles no llegaban, aunque las sensaciones en campo eran buenas, solo faltaba marcar. Hoy por fin la pelota está entrando”.